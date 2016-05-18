ABD, İstanbul ve Adana’daki konsolosluklarını 19 Mayıs’ta kapatıyor

ABD Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu’nun, 19 Mayıs 2016 Perşembe günü kapalı olduğunu duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde terör tehdidi karşısında dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.

Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle: