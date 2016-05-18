ABD'den 19 Mayıs için terör saldırısı uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde terör tehdidi karşısında dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı

Büyükelçiliğin internet sitesinden yayınlanan uyarı mesajı şöyle:

"ABD Büyükelçiliği Türkiye'de kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için medyanın vermiş olduğu uyarıların farkındadır. Türkiye'de bulunan uluslararası terör örgütleri yabancı ve Amerikan turistleri açıkca hedef almışlardır. Bu sebepten dolayı, ABD Büyükelçiliği vatandaşlarının 'Türkiye'de seyahat uyarıları' ve 'güvenlik mesajları' ibarelerini kendi kişisel emniyetleri açısından okumalarını önemle tavsiye ediyoruz."