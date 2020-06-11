ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay ceza!

ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya alması krizine neden olan, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un davasında karar çıktı. Topuz 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcı mütalaasında, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiş, Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraatini talep etmişti.

Metin Topuz’un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Binali Yıldırım, eski Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de “müşteki- mağdur” olarak yer almıştı. İddianamede, Metin Topuz’un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğu öne sürülmüş ve casusluk suçlaması yöneltilmişti. Ayrıca ‘kumpas’ olarak nitelendirilen soruşturmaların koordine ve kontrolünü yaptığı iddia edilmişti.

İddianamede, tanık ifadelerinden Metin Topuz ile 15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde yakalanan firari Adil Öksüz’ün irtibatı olduğu da ileri sürülmüştü.