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Dünya

ABD, İstanbul'dan sonra Bakü'deki vatandaşlarını da "terör saldırısı" konusunda uyardı

25 Ekim 2020 00:50

ABD'nin Bakü Büyükelçiliği yayınladığı uyarıda, "Bakü'de bulunan ABD vatandaşları ve diğer yabancılara yönelik potansiyel terör eylemleri ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir istihbarat aldı" ifadesini kullandı.

ABD'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'da bulunan vatandaşları için bir "Güvenlik Uyarısı" yayınladı.

Büyükelçiliğin sitesinde yayınladığı uyarıda, "ABD'nin Bakü Büyükelçiliği, Bakü'de bulunan ABD vatandaşları ve diğer yabancılara yönelik potansiyel terör eylemleri ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir istihbarat aldı" ifadelerine yer verildi.

Bakü'deki JW Marriott Absheron oteli ve 'diğer yerlerde' terör saldırılarının yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlara dikkatli olmaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.

15 Ekim'de Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermeni istihbarat servislerinin Bakü ve diğer büyük şehirlerde terör saldırıları planladığı konusunda ülke vatandaşlarını uyarmıştı.

Türkiye'deki vatandaşları da uyarmıştı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 23 Ekim'de İstanbul'da bulunan vatandaşları için de "Güvenlik Uyarısı" yayınlamıştı.

Yayımlanan uyarıda, ABD'nin güvenilir kaynaklardan istihbarat aldığını, vatandaşların toplu alanlarda bulunmaması gerektiği kaydedilmişti.

Büyükelçilik ayrıca Türkiye’deki tüm ABD misyonlarında faaliyetlerin durdurulduğunu duyurmuştu.

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