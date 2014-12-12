'ABD İstanbul Başkonsolosu, Türk genciyle eşcinsel evlilik yapacak'

Sabah yazarı Bülent Cankurt ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter'ın Türk genci Ramadan Çaysever ile evleneceği iddiasını köşesine taşıdı. Cankurt, “Peki ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter ile Türk genci Ramadan Çaysever nerede, ne zaman ve nasıl evlenecek? Onu da öğrendim; resmi evlilik, Hunter'ın memleketi olan ve ailesinin yaşadığı Appleton-Wisconsin'de gerçekleşecek. Çünkü Hunter'ın doğup büyüdüğü şehrin bulunduğu eyaletin yasaları, eşcinsel evliliklere izin veriyor” dedi.

Bülent Cankurt'un Sabah gazetesinin bugünkü (12 Aralık 2014) nüshasında yayımlanan, “Evleneceği kişi kadın değil erkek!” başlıklı yazısı şöyle:

‘Evleneceği kişi kadın değil erkek!’

İstanbul gecelerinde şu sıralar en çok adından söz edilen kişi ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter. Konsolosun konuşulma nedeni ise yapacağı evlilik. Ancak benim gibi siz de Hunter'ın kimle evleneceğini öğrenince çok şaşıracaksınız. Hunter, çok yakında bir Türk ile nikah masasına oturacak. Aslında şaşılacak olan durum; Hunter'ın bir Türk ile evlenecek olması değil, bir Türk erkekle evlenecek olması! Evet yanlış okumadınız; ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter, hemcinsi Ramadan Çaysever adlı Türk ile bu ayın sonunda resmen evlenecek.

Kırım Kilisesi'nde tanışmışlar

Hunter, Ramadan Çaysever ile geçen yıl Kırım Kilisesi'ndeki bir törende tanışmış. Çaysever, o tören sırasında mini bir konser veren koroda görevliymiş. Tanışmalarından kısa süre sonra sıra dışı ilişkileri başlamış. Hatta birkaç ay sonra Ramadan Çaysever, Hunter'ın Arnavutköy'deki rezidansına taşınmış. Hunter, ondan sonra da bütün davetlere Çaysever ile birlikte katılmaya başlamış. Katıldığı resmi davetlerde bile yanında Çaysever oluyormuş.

ABD Dışişleri Bakanlığı evliliğe onay verdi

Birkaç ay önce de Hunter, Çaysever'e evlenme teklifinde bulunmuş. "Evet" yanıtını alınca da, evlenmek istediğini, görevi nedeniyle bağlı olduğu ABD Dışişleri Bakanlığı'na bildirip onay istemiş. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ramadan Çaysever hakkında güvenlik soruşturması yapmış ve Hunter'a evlenmelerinde bir sakınca olmadığını bildirip onay vermiş. Hunter, Çaysever ile evleneceğini Amerikalılar'ın 27 Kasım'da kutladığı Şükran Günü'nde dostlarıyla paylaşmış. Hunter, evinde verdiği Şükran Günü yemeğine çok yakın dostlarını davet etmiş ve yemekte Ramadan Çaysever ile evleneceklerini açıklamış.

Nikah Amerika'da, Düğün yemeği İstanbul'da

Peki ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter ile Türk genci Ramadan Çaysever nerede, ne zaman ve nasıl evlenecek? Onu da öğrendim; resmi evlilik, Hunter'ın memleketi olan ve ailesinin yaşadığı Appleton-Wisconsin'de gerçekleşecek. Çünkü Hunter'ın doğup büyüdüğü şehrin bulunduğu eyaletin yasaları, eşcinsel evliliklere izin veriyor. Çift, bu ayın 20'sinde evlilik için resmi işlemleri başlatmak üzere Wisconsin'e gidecekmiş. Orada resmen hayatlarını birleştirecek olan Hunter ile Çaysever, Noel ve yılbaşı tatilini de ABD'de geçirip Ocak ayının ilk haftası İstanbul'a dönecekmiş. İkili, düğün yemeklerini de İstanbul'da verecekmiş.

Türkiye ve Ortadoğu tarihine özel ilgisi var

Charles F. Hunter, 1990'dan bu yana mensubu olduğu ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 'Kıdemli müşavir' unvanına sahip olan bir diplomat. Türkçe dil eğitiminin ardından, Eylül 2013'te ABD'nin İstanbul Başkonsolosu olarak Türkiye'deki görevine başladı. Hunter, yakın dönemde Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Basın ve Kültür Konsolosu (2011-12) ve Suriye Şam Büyükelçiliği Başmüsteşarı ve Maslahatgüzarı (2009-11) olarak görev yaptı. Hunter; Türkçe, Arapça ve Fransızca konuşuyor. Appleton-Wisconsin doğumlu olan Hunter, Lawrence Üniversitesi'nden (Fransızca) lisans derecesi ile Stanford Üniversitesi'nden master ve doktora (Fransızca ve Beşeri Bilimler) derecelerine sahip. Özel ilgi alanları arasında; müzik (özellikle acapella), okuma, yemek pişirme, mimari, Türk ve Ortadoğu tarihi bulunuyor.