ABD İstanbul Başkonsolosluğundan öneriler; Amerika vizesi nasıl alınır?

ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, ABD vizesi almaya giden Türk öğrencilere önerilerde bulundu. Davis, “Bunun bir mülakat olduğunu unutmayın. Vize için, nitelikli gerçek bir öğrenci olduğunuzu sözlü gösterin.” dedi

ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis vize almaya gelen öğrencilere, “Başvuru sahipleri, görüşme konusunda anlaşılır bir şekilde gergin olurken, memurlarımız çok profesyonel, dostça davranır ve onlara ABD vizesi yasalarına uygun olarak tam bir değerlendirme yaparlar. Bunun bir mülakat olduğunu unutmayın, belge incelemesi değil. Vize için nitelikli olduğunu göstermek için, konsolosluğa sözlü olarak gerçek bir öğrenci olduğunuzu ve okul için ödeme yapma hakkınızın olduğunu göstermeniz gerekir. En önemli şey, getirdiğiniz belgeler değil, sorulan sorulara nasıl cevap verdiğinizdir" önerisinde bulundu.

Türkiye, İngiltere’den sonra ABD’ye en çok öğrenci gönderen ikinci Avrupa ülkesi. 10 binin üzerinde Türk öğrenci bu ülkede yükseköğretim kurumlarında eğitim alıyor. 1.5 yıldır İstanbul’da bulunan ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, Habertürk'ten Pervin Kaplan’ın sorularını yanıtladı. Oxford Üniversitesi’nde burs alarak uluslararası hukuk alanında yüksek lisans yapan Davis’e göre yurtdışında eğitim önemli. Davis, “Diğer ulusların bakış açılarını görmek, dünyayı farklı perspektiflerden görmemi sağladı ki bu, bir diplomat olarak şimdiki rolüm için son derece önemli” dedi.

Kriz etkilemedi

Davis, "Öğrenci burslarında hükümetin yaptığı herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. ABD’de çok ünlü ve saygı duyulan bir burs olan Fulbright bütçesinde de kısıtlama yok. ABD hükümetinin amacı daha fazla öğrenciye burs vermek" diye konuştu.

İki ülke arasında bir ara vize krizi yaşandığını hatırlatan Davis, bu durumun öğrenci sayısını etkilemediğini belirterek, "Zaten eğitimlerine engel olmamak için öğrenci vizelerini durdurmamıştık" dedi.

10 binden fazla Türk öğrenci var

Davis, "Türkiye, İngiltere’den sonra ABD’ye öğrenci gönderen Avrupa’daki ikinci ülke. 2016-2017 öğretim yılında ABD’de öğrenim gören Türk öğrenci sayısı 10 bin 586 oldu. Bu öğrencilerin yüzde 23.3’ü lisans, yüzde 45.1’i lisansüstü programlarında kayıtlı" ifadesini kullandı.

Jennifer Davis kimdir?

Jennifer Davis, strateji yazımı konusundaki George Kennan ödülü alan Amerikan Milli Güvenlik Akademisi’nin 2016 yılı mezunu. 2012-2015 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanları Hillary Clinton ve John Kerry’nin yönetici asistanlığını yaptı. ABD’nin birçok ülkedeki temsilciliklerinde çalıştı. Dışişleri Bakanlığı’na katılmadan önce bankacılık ile medya konularında uzman kurumsal avukattı. Yargıç James C. Fox ile çalıştı. Chapel Hill Kuzey Carolina Üniversitesi’nde hukuk okudu. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden uluslararası hukuk alanında BCL (LLM) derecesi aldı.