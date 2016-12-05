ABD: İsrail tehlikeli bir yere doğru gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail'in Batı Şeria ve Filistin topraklarındaki yerleşimci politikasını eleştirerek, "İsrail tehlikeli bir yere doğru gidiyor" dedi.

Kerry, ABD'nin başkenti Washington'daki Brookings Enstitüsü Saban Forumu'nun yıllık konferansında yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail sorununu değerlendirdi.

Kerry, İsrail yönetiminin, Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri inşasına devam etmesinin iki ülke arasında barışın sağlanması adına bir engel olduğunu söyleyerek, "İsrail tehlikeli bir yere doğru gidiyor" diye konuştu.

"Kendimizi kandırmaya gerek yok"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Saban Forumu'nda yaptığı konuşmasındaki, "yerleşimci politikanın barış görüşmelerine engel olmadığı" yönündeki sözlerine tepki gösteren Kerry, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun yerleşimci politikanın barış görüşmelerine engel olmadığı yönündeki sözlerine katılmıyorum. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Her şeyi görmezlikten gelip bir etkisi olmadığını söyleyemezsin. Etkisi var. Yerleşimci politikanın, sorunun ana kaynağı olduğunu söylemek için buraya gelmedim. Fakat bunların barış için bir sorun olmadığını da söyleyemem."

"Ayrı bir barış anlaşması olmayacak"

İsrail'in Filistin'le yaşadığı sorunun sadece bu iki ülkeyi ilgilendirmediğine dikkati çeken Kerry, İsrail-Arap ülkeleri arasındaki ilişkinin de bu çatışmadan etkilendiğini belirtti. Kerry, "İsrail, Filistin'le ilişkilerini düzeltmeden Arap dünyası ve İsrail arasında ayrı bir barış anlaşması olmayacak" diye konuştu.

"Duymamazlıktan geliyor"

Kerry, İsrail'in iki devletli çözüm arayışı ve yerleşimci politikasını aynı anda devam ettiremeyeceğini belirterek, ikisinden birini seçmesi gerektiğini söyledi. Kerry, "İsrail bizim uyarılarımızı duymamazlıktan geliyor" ifadesini kullandı.