ABD: IŞİD'le savaşta Peşmerge'nin cesaretine minnettarız

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) IŞİD'le savaşta iyi bir müttefik olarak gördüklerini belirterek, "Peşmerge'nin cesaretine minnettarız" dedi.

Nauert, günlük basın toplantısında IKBY’de basın üzerindeki baskıyı eleştirerek, Erbil ile Bağdat'a da diyalog çağrısı yaptı.

Nauert, "ABD Kürtleri Irak'ta IŞİD'le savaşta hâlâ iyi bir müttefik olarak görüyor mu?" sorusuna, "Tabii ki, buna şüphe yok. Kürt Peşmerge’nin çalışkanlığına ve cesaretine minnettarız. Bu değişmedi. Buna her zaman inandık ve onları hâlâ güçlü bir kuvvet olarak görüyoruz" yanıtını verdi.

Sözcü, Iraklı Kürt gazeteci Erkan Şerif'in öldürülmesi ve Kürt kanallarına merkezi hükümet tarafından yasak getirilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Basın özgürlüğünü destekliyoruz. Birçok ülkede, daha az değil, daha fazla ses çıkmasının demokrasi için iyi olacağını düşünüyoruz. Yaşananları haber yapan, Irak halkına daha fazla bilgi vermeye çalışan bir gazetecinin yasını tutarız.”

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