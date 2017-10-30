Kürdistan TV kameramanı öldürüldü

Kürdistan TV kameramanı Erkan Şerif, Kerkük’ün Dakuk ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kürdistan TV Genel Müdürü Karwan Akreyi, “Dün gece Dakuk ilçesinde kimliği belirsiz silahlı bir grup, kameramanımız Erkan Şerif’in evini basarak onu şehit ettiler” dedi.

Üç çocuk babası ve 50 yaşında olan Erkan Şerif’in eşinin gözleri önünde bıçaklandığını söyleyen Akreyi, "Polis soruşturma başlattı, sonuçları bekliyoruz” diye konuştu.

Rûdaw’a konuşan Şerif’in isminin açıklanmasını istemeyen bir yakını ise evi basan kişilerin Türkmence konuştuğunu ileri sürerek, “Onu bıçaklayarak şehit ettikten sonra eşinin gözü önünde cesedine saygısızlık etmişler. Bir insanı eşi ve çocuklarının gözleri önünde şehit etmek en insanlık dışı davranıştır” dedi.

13 yıldır Kürdistan TV’de çalışan Şerif'in Dakuk’un Heftexar köyünde ilkokul müdürlüğü de yaptığı kaydedildi.