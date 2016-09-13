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BBC Türkçe

ABD: IŞİD'in stratejisti Adnani'yi biz öldürdük

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Adnani'nin bir Amerikan hava saldırısında öldüğünü açıkladı

13 Eylül 2016 06:43

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'nın iddiasının tersine, IŞİD'in stratejisti Ebu Muhammed el Adnani'nin bir Amerikan hava saldırısında öldüğünü açıkladı.

IŞİD Adnani'nin Ağustos sonunda Halep'teki bir hava saldırısında öldüğünü duyurmuştu.

Rusya'nın iddiası, ABD'nin Adnani'nin hedef alındığını ancak öldüğünü doğrulamadığı söyleyen açıklamasının ardından gelmişti.

IŞİD'in en önemli isimlerinden biri olan Adnani'nin başına 5 milyon dolarlık ödül konulmuştu.

Pentagon Basın Söscüsü Peter Cook "Suriye'de, El Bab yakınlarındaki saldırı IŞİD'in baş propagandacısı, militan kazandırıcısı ve dış terör operasyonlarının mimarını cepheden sildi. IŞİD'in askeri ve mali işlerinden sorumlu olanlar da dahil örgütün liderlerini hedef alan ve faaliyet göstermelerini zorlaştıran saldırılardan biriydi." dedi.

Cook, 30 Ağustos'taki saldırının Adnani'nin içinde bulunduğu otomobili hedef alan bir insansız hava aracıyla düzenlendiğini söyledi.

ABD'nin Adnani'nin öldürüldüğünü doğrulamasının neden iki hafta sürdüğü bilinmiyor.

Rusya daha önce Halep'in kuzeyindeki Umm Hawsh köyünde bir Su-34 bombardıman uçağıyla düzenlenen ve 40'a yakın militanın öldüğü saldırıda, Adnani'nin de hayatını kaybettiğini söylemişti.

Pentogon yetkilileri ise iddiayı "şaka" diye nitelemişti.

IŞİD bağlantılı Amaq Haber Ajansı aynı zamanda örgütün sözcüsü de olan Adnani'nin "Halep'e karşı saldırıları püskürtme operasyonlarını gözlerken şehit edildiğini" bildirmişti.

Örgütün kurucu üyelerinden Adnani 1977'de Suriye'nin kuzeyindeki Banash kasabasında Taha Sobhi Falaha adıyla doğmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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