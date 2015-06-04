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Dünya

ABD, IŞİD'in sosyal medya üzerinden görüntülerini paylaştığı üssü vurdu

General Hawk Carlisle, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine üssün 24 saat içinde vurulduğunu açıkladı

04 Haziran 2015 19:58

ABD'nin "4 yıldızlı" generallerinden, Hava Muharebe Komutanlığı'nın mevcut komutanı Hawk Carlisle, IŞİD'in sosyal medya üzerinden paylaştığı bir üssün, yerinin tespit edildiğini ve vurulduğunu açıkladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraftaki yerin 24 saat içerisinde vurulduğunu belirten Carlisle, saldırıda havadan karaya JDAM füzelerinin kullanıldığını söyledi.

Carlisle, saldırının Florida'da bulunan Hurlburt Üssü'nde planlandığını ve buradaki ekiplerin sosyal medyayı takip ettiğini söyleyerek, gelecekte işlerinin bu kadar kolay olmayabileceğini, düşmanların uydu ve iletişim sistemlerini de vurmaya başlayacaklarını aktardı.

 

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