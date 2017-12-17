"ABD, IŞİD'i yok etmeyip kontrol altına almaya çalıştı" iddiası

Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, ABD'nin hiçbir zaman IŞİD'i yok etme çabasında olmayıp, örgütü kontrol altına almaya çalıştığını ve Washington'un sağ kalan terör yanlılarından yeni ordu oluşturmaya çalışmasının bunun kanıtı olduğunu iddia etti.

ABD'li uzmanların Suriye'nin Haseke vilayetindeki sığınmacı kampında, aralarında IŞİD'lilerin de bulunduğu 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni silahlı gruba eğitim verdiğine yönelik haberleri Sputnik'e değerlendiren Sivkov, "ABD hiçbir zaman IŞİD'le mücadeleyi önemsemedi, onun yerine IŞİD'i kontrol altına almaya çalıştı. Bu nedenle kendilerine sadık IŞİD'li generalleri tahliye ettiler. Gerekli olan herkesi tahliye ettiler ve meşru yönetimle savaşmak için yeni bir ordu hazırlıyorlar" diye konuştu.

"Washington intikam istiyor"

Rus uzman ayrıca bugün Suriye kampanyasının tamamlanmasının, ABD'nin yenilgisi olarak kabul edilebileceğini ve Washington'un bu yenilgi nedeniyle intikam istediğini ileri sürdü. Sivkov, IŞİD'in kontrolden çıktığı için ABD'nin de örgütü vurmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, uluslararası koalisyonun Suriye'de kalan militanlarla işbirliğine devam ettiğini, ABD'li özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, Haseke'deki sığınmacı kampında en az 6 aydır farklı terör örgütüne mensup militanların eğitildiğini ve 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni bir silahlı oluşumun kurulduğunu açıklamıştı.