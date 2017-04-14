ABD IŞİD'i 'bombaların anası'yla vurdu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Perşembe günü 'bombaların anası' olarak bilinen GBU-43 bombasıyla Afganistan'da IŞİD militanlarının saklandığı mağaraları ve tünelleri vurduğunu açıkladı.

ABD'nin ilk kez bu büyüklükte bir bomba kullandığı belirtiliyor.

GPS (Uydu Navigasyon Sistemi) destekli GBU-43 bombası, 9 bin 797 kilo ağırlığında.

Pentagon sözcüsü Adam Stump, bombaların MC-130 tipi kargo uçağından Nangarhar Eyaleti'nin Achin bölgesine bırakıldığını kaydetti.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer ise, günlük basın bilgilendirme toplantısında "IŞİD militanlarının serbestçe dolaşmalarını sağlayan ve bölgedeki ABD askeri danışman ve Afgan güçlerini hedef almalarını kolaylaştıran bir tünel ve mağara sistemini hedef aldık" dedi.

Sözcü hava saldırısında sivil önümleri en aza indirmek için 'tüm önlemlerin' alındığını açıkladı.

Hava saldırısının yarattığı etki henüz bilinmiyor.

Nükleer olmayan GBU-43 bombası, 2003 yılında Irak Savaşı başlamadan günler önce test edilmişti, ancak şimdiye kadar hiçbir savaşta kullanılmamıştı.