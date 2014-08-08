ABD, IŞİD'e karşı operasyonu masaya yatırdı

The New York Times gazetesi ABD’nin Irak’a hava saldırısı veya havadan yardım ikmali seçeneklerini değerlendirdiğini yazarken, Beyaz Saray şimdilik Obama yönetiminin IŞİD’le çatışan Kürt güçlerine destek verdiğini açıkladı.

Irak'ta siyasi reform olmadan, ABD müdahaleyi düşünmüyor

Hava saldırısı seçeneği konusundaki soruları yanıtlamayı reddeden Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, ABD’nin Irak’a bir askeri müdahalesi olacaksa bunun kapsamının 'çok sınırlı’ olacağını söyledi. Earnest, Obama yönetiminin Irak’ta ‘siyasi reformlar’ harekete geçirilmeden ülkedeki duruma askeri olarak müdahale etmeyeceği görüşünü de yineledi. Earnest, "insani felaket" olarak nitelediği Irak'taki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

ABD, operasyon ihtimaline dair açıklamayı, IŞİD Musul'u ele geçirdiğinde de yapmıştı.