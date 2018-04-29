ABD: IŞİD Musul'da tamamen kuşatıldı, yenilginin eşiğinde

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü John Dorrian, IŞİD'in Irak'ın Musul kentinde "tam bir yenilginin eşiğinde" olduğunu söyledi.

Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Dorrian, IŞİD militanlarının kentte tamamen kuşatıldığını belirtti.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul de, Musul'un batısının yüzde 98'inin kendi kontrollerine geçtiğini belirtti. Resul, "IŞİD kentte sadece 12 kilometre karelik bir alanı kontrol ediyor" dedi.

Ordu yetkilileri kentteki sivillere araç kullanmamaları uyarısı da yaptı. Irak ordusu, IŞİD'in bomba yüklü motosiklet ve araçlarla yapabileceği olası saldırıları engellemek üzere sokakta hareket halinde gördükleri hedefleri vurmayı planlıyor.

Irak Güvenlik Güçleri Ekim ayında Musul'u IŞİD'den almak için ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve askeri danışmanların desteğiyle bir operasyon başlatmıştı.

Irak Genelkurmay Başkanı Osman el Ghanimi de geçen hafta, Musul'un Ramazan ayı başlamadan IŞİD'den tamamen temizlemiş olacaklarını açıkladı.

Ramazan, 26 Mayıs akşamı başlıyor.

Musul, Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'in kontrolü altında. IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi, kentteki El Nuri Camii'nde 'İslami halifelik" ilan etmişti.

Uluslararası Yardım Kuruluşları'na göre Ekim ayından beri binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti.

Irak yetkililerine göre, 419 bini Musul'un batısından olmak üzere 580 binden fazla sivil yerlerinden oldu.