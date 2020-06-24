ABD, IŞİD'in yeni lideri için koyduğu para ödülünü iki katına çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine gelen Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla hakkında kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında koyduğu 5 milyon dolar ödülü, 10 milyon dolara çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD’in lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin ABD’nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından örgütün başına geçen Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla’ya yönelik yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla, Ebu Ömer el-Turkmani ve Abdulemir Muhammed Said el-Salbi lakaplarıyla tanınan IŞİD’in yeni liderinin kimliği veya yerini tespit etmekte yardımcı olanlara tahsis edilen ödülün 5 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Bu terörist masum kardeşleriniz hakkında sayısız cinayetler işledi. IŞİD’in yeni lideri el-Mevla’nın yerini veya kimliğini tespit etmekte yardımcı olacak bilgilerin paylaşılması durumunda verilecek para ödülünü 10 milyon dolara çıkarıyoruz” ifadeleri kullanıldı. (İHA)