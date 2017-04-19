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BBC Türkçe

ABD: 'Irkçı' silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde "Allah büyüktür" diye bağıran siyah bir adam kalabalığı kurşun yağmuruna tuttu. 'Nefret suçu' olduğu belirlenen saldırıda 3 beyaz adam öldü, bir kişi de yaralandı.

19 Nisan 2017 10:55

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ırkçı olduğundan şüphelenilen bir saldırıda üç beyaz adamın öldürüldüğü, bir başkasınınsa yaralandığı belirtildi.

Polis kaynakları, Kroi Ali Muhammad adlı siyah adamın Fresno'daki Katolik yardım kuruluşları yakınlarında, 90 saniyede 16 tur ateş açarak insanları kurşun yağmuruna tuttuğunu söyledi.

Polis Şefi Jerry Dyer, 39 yaşındaki adamın bir terör saldırısı planlamadığı, yaşananların nefret suçu olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan Muhammed'in saldırı sırasında Arapça "Allah büyüktür" diye bağırdığı bildirildi.

Polis, şüphelinin sosyal medyadaki paylaşımlarına baktıklarında hükümet karşıtı görüşler ve beyazlardan nefret ettiğini söylediği mesajlar bulduklarını belirtti.

Polise göre Muhammed, olabilecek en çok insanı öldürmek istedi ve bu, aniden gelişen, bireysel bir şiddet eylemiydi.

Görgü tanıkları adamın büyük bir el silahı taşıdığını ve birçok kez silahını yeniden doldurarak ateş açmayı sürdürdüğünü anlattı.

Siyah İsa lakaplu adam dört kişiyi öldürmek ve iki kişiyi öldürmeye çalışmak suçlamalarıyla yargılanıyor.

Geçen yıl ülkede en az 30 bin kişinin silah şiddeti nedeniyle öldüğü düşünülürse, bu olayın silah denetimi konusundaki uzun süren tartışmaları tazeleyebilir.

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