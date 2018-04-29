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BBC Türkçe

ABD: İranlı hacker Game of Thrones bölümlerini çalıp fidye istedi

Amerikalı savcılar, bir İran vatandaşını HBO'yu hackleyerek Game of Thrones dahil bazı dizilerin yayınlanmamış bölümlerini ele geçirmek ve 6 milyon dolar fidye istemekle suçladı.

29 Nisan 2018 20:30

Amerikalı savcılar, bir İran vatandaşını HBO kablolu yayın ağını hackleyerek Game of Thrones (Taht Oyunları) dahil, bazı dizilerin yayınlanmamış bölümlerini ele geçirmek ve 6 milyon dolar fidye istemekle suçladı.

Manhattan'daki savcılık ofisinin Salı günü ortaya çıkan mühürlü iddianamesine göre Skote Vahshat olarak da bilinen Behzad Mesri adlı hacker, HBO'ya yapılan hack operasyonundan sorumlu tutuluyor.

Mesri'nin tutuklanmadığı belirtilirken nerede olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

Savcılık ofisinin hazırladığı iddianamede Mesri'nin kendini hack işlemlerinde bir uzman olarak gördüğü ve İran ordusu adına askeri sistemler, nükleer yazılım sistemleri ve İsrail altyapısını hacklemek adına çalıştığı aktarıldı.

Aynı zamanda ABD'de ve diğer ülkelerde yüzlerce sitenin çökmesinden sorumlu bir İranlı hack grubuna da yardım ettiği belirtildi.

İddianamede Mesri, Ballers, Curb Your Enthusiasm ve The Deuce gibi dizilerin Mayıs ayından Ağustos ayına kadarki yayınlanmamış bölümlerini çalmakla suçlanıyor.

Aynı zamanda İranlı hackerın HBO çalışanlarının sisteme giriş bilgilerini elde ederek şirketin veritabanından Game of Thrones'un senaryoları ve bölüm özetlerini çaldığı öne sürüldü.

Game of Thrones dizisinden Night King karakterinin fotoğrafıyla biten mesajlarında Mesri'nin bu verileri elinde tutabilmek için 6 milyon dolar istediği belirtildi.

Mesri'ye yöneltilen suçlamalar bilgisayar ve ağ dolandırıcılığı, şantaj ile kimlik hırsızlığı.

HBO şirketi ise yargı sürecinde olan dava ile ilgili olarak açıklama yapmadı.

bilgisayar korsanlarının kanaldan fidye istediğiGame of Thrones'un son sezonunun 4. bölümü
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