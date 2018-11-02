ABD: İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülke muaf tutulacak

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin bugün İran yaptırımları konusunda düzenledikleri basın toplantısında 2015 yılındaki İran nükleer anlaşmasıyla yürürlükten kaldırılan tüm ABD yaptırımlarının yeniden uygulamaya konulduğunu açıkladı. İki bakan, ilk aşamada 8 ülkeye geçici olarak muafiyet tanınacağını belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran petrol yaptırımları ile ilgili kararlar Pazartesi açıklanacak" dedi.

Pompeo, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülkenin geçici süreyle muaf tutulacağını, bu muafiyetlerle petrol fiyatlarını istikrarlı tutmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Pompeo, İran'ın petrol ihracatının 1 milyon varil azalmasını beklediklerini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise, "İran yaptırımları Pazar akşamı 23:59'dan itibaren geçerli olacak, bundan sonra yaptırım uygulanan İran finans kurumları ile yapılan swift işlemleri, ABD'nin yaptırımlarına konu olacak" dedi.

Tahran yönetimine yönelik ambargonun 5 Kasım'da başlayacağı duyurulmuştu. Ambargoyla birlikte, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan tüm yaptırımlar geri getirilecek.

İran'dan jet yanıt

Pompeo'nun açıklamalarına yanıt İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den geldi.

Kasımi, İran'ın yaptırımlarla ilgili herhangi bir endişesi olmadığını söyledi. ABD'nin İran halkına yönelik herhangi bir tedbiri uygulayacak yeteneği olmadığını söyleyen Kasımi, İran'ın ABD yaptırımları altında ekonomisini yönetecek güce sahip olduğunu belirtti.

Fatih Dönmez: Türkiye'nin 8 ülke arasında olduğu bilgisi bize ulaştı

İran'a yönelik ABD yaptırımları hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin muafiyet uygulanan 8 ülke arasında olduğu bilgisi bize ulaştı ancak detaylar henüz elimize ulaşmadı. Bu pozitif açıklamadan dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi.