ABD, İran-Türkiye yakınlaşmasını nasıl değerlendiriyor?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) referandum konusunda benzer kararlar alan İran ve Türkiye’nin, Tahran’da gerçekleştirdiği liderler düzeyindeki görüşmeyle taçlandırdığı 'yumuşama' dönemini değerlendiren ABD Büyükelçisi John Bass, ülkelerin belirli konularda çıkarlarına uygun ortak kararlar alabileceğini ancak bunun bütün anlaşmazlıkların çözüldüğü anlamına gelmeyeceğini söyledi. Bass, Türkiye’nin İran konusunda ABD’nin kaygılarını paylaşmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye’de 3 yıllık görev süresinin dolmasından önce İstanbul’da bazı gazetecilerle bir araya gelen ABD Büyükelçisi, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile Batılı ülkeler arasında imzalanan nükleer anlaşmayı feshetmesi durumunda, son dönemde oldukça verimli görüşmeler gerçekleştiren Ankara ile Tahran arasındaki ilişkinin geleceğine dair bir soruyu yanıtlayan Bass, "Başka hükümetler gibi Türk hükümetinin de diğer ülkelerle ve özellikle de komşularıyla iletişim içinde olmasını gerektiren bir dizi önceliği var. Ülkelerin ilişkilerin yönünü kapsamlı bir şekilde değiştirmeksizin ve bütün farklılıklarını çözmeyi bir kenara bırakarak spesifik bir probleme nasıl yaklaşacakları konusunda anlaşmaları mümkün" dedi.

"Türkiye, ABD'nin İran'la ilgili kaygılarını paylaşmaya devam ediyor"

“Başkanımızın JCPOA konusunda ne karar alacağını göreceğiz. Neden bu anlaşmayı bu kadar yakından incelediğine dair tartışmalara yakından bakılmalı” diye konuşan Büyükelçi, şöyle devam etti:

“İran yönetimi ve hükümetinin davranışları ile komşu ülkelerde zaman zaman askeri zaman zaman da temsili düzeyde istikrarı bozan, Ortadoğu’daki eylemlerini içeriyor. Bu, Türkiye ve Türk hükümetinin de ben burada olduğum süre boyunca paylaştığı bir kaygı. Bu kaygıyı paylaşmaya da devam ediyorlar. Bağımsız bir problem üzerinden abartılı analizler yapmamak gerekiyor.”

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelmişti. Bakıri, 1979’daki İslam Devrimi’nden sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk genelkurmay başkanı olmuştu.

Türkiye ve İran'dan IKBY'ye karşı ortak adımlar

Geçtiğimiz hafta İran’ın başkenti Tahran’a bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan’la mevkidaşı Hasan Ruhani arasında da verimli bir görüşme gerçekleştirilmişti. Erdoğan, Irak, İran ve Türkiye yönetiminlerinin IKBY’ye yönelik adımlarını ağırlaştıracağını belirtirken; Ruhani de iki ülkenin ticarette milli para kullanımına geçeceğini ve ekonomik ilişkilerin artırılacağını duyurmuştu.

Türkiye, Suriye konusunda da Rusya ve İran’la ortak adımlar atıyor. Üç ülke, son olarak İdlib’de oluşturulacak dördüncü çatışmasızlık bölgesini beraber koruma konusunda anlaşma sağlamıştı.