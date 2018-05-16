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Ekonomi

ABD İran Merkez Bankası Başkanı'nı "yaptırım listesi"ne aldı

Istanbul, 16 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif'in "Devrim Muhafızları adına milyonlarca dolar para transferi yapmak"tan "yaptırım listesi"ne alındığını açıkladı

16 Mayıs 2018 12:34

Istanbul, 16 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif\'in \"Devrim Muhafızları adına milyonlarca dolar para transferi yapmak\"tan \"yaptırım listesi\"ne alındığını açıkladı.
The New York Times\'ın haberine göre Mnuchin, Seif\'i, \"İran Devrim Muhafızları\'nın ülke dışındaki kolu olan Kudüs Gücü\'ne, Al-Bilad Islamic Bank üzerinden gizlice para aktararak Hizbullah\'ın şiddet yanlısı gündemini desteklemek\" ile suçladı.
Habere göre ABD ayrıca, İran Merkez Bankası\'nın uluslararası ilişkiler birimi direktör yardımcısı Ali Tarzali ve Al-Bilad Islamic Bank\'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aras Habib\'i de yaptırım listesine aldı.

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