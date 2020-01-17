ABD, İran'ın saldırısında kimsenin yaralanmadığını duyurmuştu; CENTCOM 11 askerin tedavi gördüğünü duyurdu

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ABD ordusu, İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırılarda 11 askerinin beyin sarsıntısı semptomları için tedavi gördüğünü açıkladı. Washington'ın ilk açıklamalarında saldırılarda yaralanan olmadığı belirtilmişti.

ABD Merkez Komutası'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "8 Ocak'ta Ayn el Esad üssüne yapılan saldırıda hiçbir ABD askeri hayatını kaybetmedi ancak beyin sarsıntısı belirtileri için birkaç tane asker tedavi gördü ve değerlendirmeler devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bazı askerlerin ek incelemeler için Kuveyt ve Almanya'ya gönderildiği belirtildi. Askerin tedavilerinden sonra Irak'a döneceği bildirildi.

ABD'nin saldırıya uğrayan Ayn el Esad üssünde yaklaşık bin 500 askeri bulunuyor.