ABD: İran baskıdan kurtulmaya çalışıyor

T24 -

'İran yaptırımları önlemeye çalışıyor'

'Türkiye ve Brezilya'nın çabaları içten ancak...'

BM: Takas anlaşması olumlu bir gelişme sağlayabilir

'Sorumluluklar yerine gelene kadar baskı sürecek'

Davutoğlu, Çinli muadili ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın, "yeni yaptırımları içeren BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı üzerinde anlaşmaya vardıklarını" açıkladı.Bu gelişme ile uranyum takası konusunda Türkiye, İran ve Brezilya'nın yayımladığı ortak bildiri arasında parallellik kuran Clinton, "Biz New York'ta yeni adımlar atılması konusunda ilerleme sağlarken, İran'ın bu deklarasyon üzerinde mutabık kalmasının, tesadüf olmadığını düşünüyoruz" dedi.Bu haftanın başından itibaren Rusya ve Çin ile birlikte hareket etmekte olduklarını, bugün de yeni yaptırımları öngören karar tasarısı metni üzerinde mutabakata vardıklarını belirten Clinton, İran'ın, tüm bu gelişmelerin baskısını üzerinde hissettiğini ve "bu baskıyı bir şekilde dağıtabilmek" amacıyla takas bildirisine mutabakatını verdiğini ifade etti.İran'ın, "yeni yaptırımları önlemeye çalıştığını, 5+1 ülkelerinin de bu nedenle yeni BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı üzerinde mutabakata vardığını kaydeden Clinton, yeni yaptırım mutabakatının, İran'ın bu çabalarına yanıt olduğunu söyledi.Türkiye ve Brezilya'nın içten bir çaba içerisinde olduklarını belirten Hillary Clinton, buna karşın, Tahran'da duyurulan bu bildiri konusunda yanıtlanmamış sorular olduğunu belirtti.Clinton, "İran'ın, nükleer programından ötürü uluslararası toplumla ayrı düşmesi sorununa bir çözüm bulunması için hem Türkiye'nin, hem de Brezilya'nın içten bir çaba içerisinde olduklarını kabul ederken, bu ülkeye yönelik güçlü yaptırımları öngören karar tasarısı konusunda uluslararası toplum olarak ilerleme sağladık. Bu karar tasarısı, İran'a, kendisinden tam olarak neyi beklediğimize ilişkin açık seçik bir mesajdır" dedi.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarından da memnuniyet duyduğunu açıklayan BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon da, Tahran'ın uranyum takasına ilişkin anlaşmanın, olumlu bir gelişme sağlayabileceğini söyledi.BM Sözcüsü Martin Nesirky de, UAEK'nin uranyum takas anlaşması metnini dün (17 Mayıs 2010) aldığını öğrendiklerini, UAEK'nin İran'dan bu anlaşmanın koşullarına uyacağı yönünde esasa yönelik bir mektup da beklediğini ifade etti.Nesirky, "Genel Sekreter, İran'ın tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymasını beklemektedir" diye konuştu.Gazetecilerin bugün İran'a yeni yaptırımlar getirmeyi amaçlayan Konsey toplantısıyla ilgili soruları üzerine ise sözcü, toplantının yapılacağından haberdar olduklarını, konunun Konseyi ilgilendirdiğini belirtti.ABD yönetimi, nükleer sorunda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirinceye kadar İran'a yönelik baskılarını sürdüreceklerini açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü Bill Burton, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Mümkün olan her tür yolla baskıyı sürdüreceğiz" dedi.Başkan Barack Obama ile Ohio'da bulunan sözcü, bu baskının, "İran'ın, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine değin devam edeceğini" ifade etti.İran'ın uranyum takası ile ilgili imzalanan anlaşmanın öncesi ve sonrasında yaşanan yoğun diplomasi trafiği, sürecek.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra, bu akşam BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ile de görüştü.BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve daimi olmayan üyeleriyle temas kuracak olan Davutoğlu, Çinli muadiline anlaşma sürecini detaylarıyla anlatarak, konuya olumlu açıdan yaklaşmanın, sorunun çözümü ve sürecin başarıya ulaşması için elzem olduğunu ifade etti.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da daimi üyelerin liderleriyle konuyu görüşmesi bekleniyor.Davutoğlu ve anlaşmaya imza atan üçüncü taraf Brezilya'nın Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in de ortak bir mektup kaleme alarak, Güvenlik Konseyi üyelerine göndermeleri planlanıyor.