'ABD, Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurdu' iddiası: 30'dan fazla ölü

Irak'ta çoğunluğu Şiilerden oluşan Halk Seferberlik Gücü (Haşdi Şabi) milislerine düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişi öldü. Milisler, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) de üstlendiği saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu. Koalisyon güçleri ise "Uçaklarımız bölgede faaliyet göstermiyordu" diyor.

Haşdi Şabi'ye bağlı Seyyid el Şuheda Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "ABD uçaklarının akıllı mühimmatlarla çok sayıda kişiyi öldüren ve yaralayan ağır bir bombardıman düzenlediği" belirtildi.

Sky News Arabia Televizyonu da Iraklı yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Seyyid el Şuheda Tugayları'nın Sincar Dağları'ndaki mevzilerinin hedef alındığı saldırıda 35 milisin öldüğünü, 85 milisin de yaralandığını duyurdu.

Örgüt ayrıca Irak hükümetine, olayla ilgili bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bunun cezasız kalmayacağını duyuruyoruz. Irak-Suriye sınırının korunması ve Amerikalıların gündemlerini dayatmak için bu sınırlardan fayda sağlamasının önlenmesi çağrısı yapıyoruz" denildi.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde Sünni milisler de var.

Economist dergisi geçen yıl Haşdi Şabi'de savaşan milislerin yaklaşık 120 bininin Şii, 16 bininin ise Sünni olduğunu yazmıştı.

Haşdi Şabi bünyesinde yer alan onlarca örgütlerden öne çıkanlar şunlar: Bedir grubu, Asaib Ahl El-Hak, Barış Tugayları (Mukteda El Sadr'ın grubu), Hizbullah Tugayları, Seyyid El Şuhada Tugayları, Kataib El İmam Ali, Ebu El-Fadl El-Abbas Güçleri, Harakat Hizbullah El-Nucaba.

Türkmenlerden oluşan grupların içinde bulunduğu Haşdi Şabi, Bağdat yönetşimi tarafından doğrudan destekleniyor. Irak hükümeti örgüte, para ve silah yardımı yapıyor.

Haşdi Şabi bünyesindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

Yapılan araştırmalar Irak halkının belli bir bölümünün IŞİD'le mücadelede Haşdi Şabi'yi desteklediğini ortaya koyuyor. Özellikle Şii Iraklıların önemli bir bölümünün gözündeyse milisler "kahraman" olarak görülüyor.

Sünni Iraklıların ise Haşdi Şabi'yi "mezhepçi" olarak gördükleri biliniyor.

Türkiye de Haşdi Şabi'yi sık sık eleştiriyor ve özellikle Sünnilerin yaşadığı bölgelerde örgütün operasyonlara katılmamasını savunuyor. Haşdi Şabi ise bu suçlamaları kabul etmiyor ve genelde bunların propaganda olduğunu söylüyor.