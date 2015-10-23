ABD Irak'ta 4 yıl sonra ilk zayiatı verdi



ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD'in Havice yakınlarında hapishane olarak kullandığı bir binaya düzenlenen operasyonda 70 dolayında rehine kurtarıldı. Operasyonda çok sayıda IŞİD mensubu öldürüldü, 5 cihatçı yakalandı. Rehinelerin infaz edileceği duyumu üzerine operasyona karar verildiği bildirildi.

Iraklı güvenlik güçleri kurtarıldı

Operasyon için Kürt savaşçılar ABD'ye ait helikopterlerle hapishaneye nakledildi. ABD Özel Kuvvetleri'ne bağlı bir tim de Kürtlere destek verdi. Kurtarılan rehinelerden 20'sinden fazlasını Iraklı güvenlik güçlerinin meydana getirdiği bildirildi. Operasyonda terör örgütü IŞİD hakkında önemli istihbarat bilgilerinin ele geçirildiği açıklandı.

4 yıl sonra ilk kez ABD askeri öldü

IŞİD mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup bir asker kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Operasyonda 4 Kürt savaşçısı da yaralandı. "New York Times" gazetesi, bunun 2011 yılından bu yana ABD'nin Irak'ta savaşta verdiği ilk kayıp olduğunu bildirdi. ABD'nin Irak'ta konuşlu bulunan 3 bin 500 askeri, Kürt ve Arap askerleri eğitip kendilerine zaman zaman operasyonlarda destek veriyor.

Orgeneral Austin kutladı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Lloyd Austin, operasyona katılanları cesaretlerinden ötürü kutladı. Orgeneral Austin, operasyonu "karmaşık ve çok başarılı" sözleriyle niteledi.

Kürt İstihbaratı'nın açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarı Mesrur Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, operasyonun yaklaşık iki saat sürdüğü belirtildi. 69 rehinenin kurtarıldığı, IŞİD mensubu 6 teröristin sağ, 20'sinin ise ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.