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Dünya

ABD, Irak’ta 4 bin peşmergeyi silahlandırcak

ABD Erbil Başkonsolosu: Tugayları hafif ve ağır silahlarla, tabancalarla, mühimmatlarla donatacağız

29 Şubat 2016 22:19

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Matthias Mitman, ABD askerlerinin Irak'ta iki Peşmerge tugayına eğitim vermeye başladığını söyledi. Mitman, eğitilen Peşmergelerin silahlandırılacağını vurgularken  "Şu anda 4 bin kişiden oluşan iki tugayı eğitiyoruz. Bu tugayları hafif ve ağır silahlarla, tabancalarla, mühimmatlarla ve Humvee zırhlı araçlarıyla donatacağız” ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Halgurd Hikmet, eğitimlerin dün başladığını ifade etti.

Halgurd, eğitime Alman ve İtalya askeri danışmanların katıldığını da belirtti.

 

 

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