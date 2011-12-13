-ABD, Irak'a F-16 36 adete çıkardı BAĞDAT (A.A) - 13.12.2011 - ABD, Irak'a yapacağı "F-16" savaş uçağı satışını 18 adetten 36 adete çıkardığını açıkladı. ABD yönetimi, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a yapacağı 18 adet F-16 savaş uçağı satışına 18 adet daha ekleyeceğini bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Tommy Vietor dün yaptığı açıklamada, Irak'ın kendi hava sahasını koruyabilmesi için ABD'nin bu ülkeye "F-16" model 18 savaş uçağı satma niyetinde olduğunu belirtti. Vietor, bu konuda ayrıca "Hükümetimiz bugün, Irak'a 18 "F-16" uçağı satılmasına dair kararı hakkında Kongre'ye bilgi verdi" ifadesini kullandı.