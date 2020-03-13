T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Irak'taki İran destekli milisleri vurdu; benzer bir operasyon, Tahran ve Washington'ı savaşın eşiğine getirmişti

13 Mart 2020 08:36

T24 Dış haberler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bağdat yakınlarında iki ABD'li ve bir Britanyalı askerin düzenlenen roketli saldırıda öldürülmesinin ardından, İran destekli milislere Irak'ta hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, hava saldırısının Tahran'la yakın bağları olduğu bilinen Şii paramiliter grup Kataib Hizbullah'ı hedef aldığını ifade etti. Açıklamaya göre operasyonda ABD Hava Kuvvetleri Kataib Hizbullah'a ait 5 silah deposunu vurdu.

Farah, bu operasyonun Kataib Hizbullah'ın ilerleyen zamanlarda ABD ve koalisyon güçlerini hedef alma kapasitesini düşüreceğini ifade etti. 

ABD ordusunun liderleri, Çarşamba günü iki ABD'li ve bir Britanyalı askerin ölmesine sebep olan saldırının arkasında Kataib Hizbullah olduğundan emin olduklarını söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin hava operasyonlarından önce yaptığı açıklamada Donald Trump'ın kendisine Kataib Hizbullah'a verilecek karşılık için "tam yetki" verdiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 2 buçuk ay önce, benzer bir saldırının fitilini ateşlediği gelişmeler ABD ile İran'ı savaşın eşiğine getirmişti.  27 Aralık 2019'da Irak ve IŞİD Karşıtı Koalisyon güçlerinin kaldığı bir askeri üs roketlerle vuruldu. Saldırıda Nawres Hamid isimli bir ABD vatandaşı müteahhit hayatını kaybetti. ABD saldırıdan İran destekli Katain Hizbullah örgütünün sorumlu olduğunu iddia etti. 

Benzer bir durum, ABD ile İran'ı savaşın eşiğine getirmişti

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 29 Aralık 2019 günü bir ABD’linin ölümüne sebep olan İran destekli Iraklı bir milis gruba saldırı düzenlediğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü 5 noktanın hedef alındığını duyururken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da operasyonun “ABD’nin İran’ın vatandaşlarının öldürülmesine sebep olan hareketlerine tolerans göstermeyeceğine dair bir mesaj” olduğunu söyledi. Bu operasyon sonucunda Irak’ta ve Suriye’de en az 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Washington’un bu hamlesine milis gruplardan karşılık gecikmedi. ABD’nin Bağdat’taki büyükelçiliği yılın son gününde protestocular tarafından saldırıya uğradı. Binlerce İran yanlısı Iraklı Şii milis, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni kuşattı. Dışarıda, “ABD’ye ölüm” sloganları atılırken, diplomatlar binanın içinde mahsur kaldı. Bazı protestocular yerleşkenin içine girerek ateş yaktı. Kuşatma İran'a yakınlığıyla bilinen çoğunluğunu Iraklı Şii milis güçlerin oluşturduğu Haşdi Şabi (Gönüllü Halk Güçleri) çağrısıyla 1 Ocak’ta sona erdi.

Krizde bugüne kadar yapılan en radikal hamle, insanlar yeni yıl kutlamalarının rehavetini bile atamamışken, 3 Ocak’ta meydana geldi. ABD’ye ait bir SİHA (silahlı insansın hava aracı), Beyaz Saray’ın emriyle Orta Doğu’nun en etkili komutanı olarak bilinen, kimilerinin İran’ın bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle baktığı Süleymani’nin konvoyunu vurdu. Haşdi Şabi komutanı Abdülmehi el Mühendis’in de bulunduğu konvoydan kimse canlı kurtulamadı. Beyaz Saray’ın emrine, ABD’de muhalefet de dahil olmak üzere, birçok ülke tepki gösterdi. Tahran, suikaste karşılık “intikam” sözü verdi.

İran, 8 Ocak sabahı, ABD’nin Süleymani’yi vurduğu saatlerde karşı atağa geçti. Devrim Muhafızları, ABD’nin Irak’ın Ayn el-Esad ve Erbil kentlerindeki üslerini 13 füze ile vurdu. İran devlet televizyonu haberi “Süleymani’nin intikamı için ilk adım atıldı” ifadeleriyle geçerken, kısa süre sonra saldırıda 80 ABD’linin öldüğünü iddia etti. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, yaptığı açıklamada bu saldırının son olmayacağının sinyallerini verdi. Kısa süre sonra birçok kaynak olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Pentagon, İran’ın, hedef aldığı ABD üssünü “bilinçli olarak ıskaladığını” açıkladı.

Saldırılardan sonra tüm gözler Washington’a, Trump’ın yapacağı konuşmaya çevrildi. ABD lideri, İran saldırısında hiçbir can kaybı olmadığını vurgularken gerilimi tırmandırmak yerine savaş riski almamayı seçti ve ılımlı bir konuşma yaptı. Daha sonra ABD, Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektupta İran’la ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. 

Tahran Trump’ın açıklamalarından sonra gerilimi daha da artıracak bir söylemde bulunmasa da Devrim Muhafızları “daha sert intikamın yakında alınacağını” ifade eden bir açıklamada bulundu. Yabancı ajanslara göre Irak’taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki kez füze düştü. İlerleyen günlerde de saldırılar sürdü ancak hayatını kaybeden olmadı.

 

ETİKETLER

abdiranıraksaldırıoperasyonvurdukarşılıkölüm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24