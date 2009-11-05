ABD insansız uçakla vurdu

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız uçakla düzenlenen hava saldırısında en az 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, gece Güney Veziristan'ın Mir Ali olarak bilinen yerleşim bölgesine uçaktan 2 füze atıldı.

İnsansız olduğu tahmin edilen uçağın saldırıdan sonra bir süre daha bölgede uçmaya devam ettiği belirten görgü tanıkları, yeni bir saldırı beklentisiyle insanların evlerine girmediği ve halk arasında paniğin devam ettiğini kaydetti.

Pakistanlı istihbarat yetkilileri, uçaktan El Kaide ve Taliban militanlarının başlıca sığınağı olan bu bölgeye 2 füze atıldığını doğruladı.

Resmi kaynaklar, ölen ve yaralıların kimlikleri hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.