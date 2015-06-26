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Dünya

ABD İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye'ye yolsuzluk ve basın özgürlüğü eleştirisi

Raporda, 17 ve 25 Aralık soruşturmalarının hükümet tarafından kapatıldığı ve delillerin yok edildiği belirtildi

26 Haziran 2015 09:47

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2014 insan hakları raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, yolsuzluk ve basın özgürlüğü açısından eleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Raporu, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin düzenlediği bir basın toplantısıyla duyuruldu. 

Raporun Türkiye bölümünde, ülkede yaşanan basın, ifade ve toplanma özgürlüğü gibi alanlara geniş yer ayrıldı.

Raporda, diğer insan hakları problemleri olarak; güvenlik güçlerinin yasa dışı bir şekilde insanları öldürdüğü iddiası, işkence ve güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı iddiaları, cezaevlerindeki eksiklikler ve aşırı yoğunluk, dini azınlıklara yönelik dini özgürlüklerde kısıtlamalar ve ihlaller, yolsuzluk, özellikle Güneydoğuda insan hakları örgütlerine hükümet kısıtlamaları sayıldı; cezasızlığın da hala bir sorun olarak durduğu belirtildi.

Raporda ayrıca 17 ve 25 Aralık soruşturmalarının hükümet tarafından kapatıldığı ve delillerin yok edildiği, ayrıca operasyonlara katılan polis ve savcıların görevden alındığı belirtildi. 

Yeni kurulan Sulh Ceza Mahkemeleri sayesinde hükümete yönelik herhangi bir soruşturmanın açılmasının zorlandığı da raporda dile getirildi. 

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini eleştiren gazetecilere, adlarını vererek açıkça saldırdı" denilen raporda, Gezi Parkı olaylarında yaşananlar, Berkin Elvan'ın ölümü, Şırnak'ta 34 kişinin öldürülmesi gibi konular da ayrıntılı olarak ele alındı.

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