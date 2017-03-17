"ABD, İngiltere'den telekulak suçlamaları için özür diledi"

Telegraph gazetesi, ABD'nin Başkan Donald Trump'ı dinlediğini iddia ettiği İngiltere'den özür dilediğini iddia etti. Beyaz Saray, İngiliz İletişim ve İstihbarat Kurumu'nu (GCHQ) Trump'ı dinlemekle suçlamıştı.

Telegraph'a konuşan istihbarat kaynakları, iddiaları dile getiren Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer ve Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond Mcmaster'ın kendilerine doğrudan özür dilediğini ifade etti.

Trump'ı dinleme iddiaları

Kaynak, Mcmaster'ın özrünü İngiltere Başbakanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Sir Mark Lyall Grant'a, Spicer'ın ise İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'a sunduğunu ifade etti.

Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berbat! Obama'nın (başkanlık) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower'ı dinlettiğini öğrendim" ifadelerini kullanmıştı. Fox News'dan Andrew Napolitano, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Trump'ı 'iz bırakmadan' dinlemek için ABD istihbaratını değil, GCHQ'yu kullandığını öne sürmüştü.

"İddialar tekrarlanmayacak"

Sputnik'te yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisi, Beyaz Saray'ın Londra'ya "söz konusu iddiaların tekrarlanmayacağına" dair güvence verdiğini aktardı.

May'in sözcüsü, "Hükümetimiz Beyaz Saray'a bu saçma iddiaların yok sayılması gerektiğini açıkça ifade etti ve karşılığnda da bunların tekrarlanmayacağına dair güvence aldı. Bu, Washington'un iddialara inanmadığını gösteriyor" dedi.

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