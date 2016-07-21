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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD: İncirlik’teki durum kısa sürede normale dönecek

“Işık, hafta sonu yaşananların IŞİD’le mücadeleye verdikleri desteği etkilemeyeceği yönünde bana garanti verdi”

21 Temmuz 2016 06:44

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter darbe girişimi sırasında elektrikleri kesilen NATO'ya ait nükleer silahların da bulunduğu İncirlik üssündeki durumun yakın zamanda normale döneceğini söyledi.

Türk mevkidaşı Fikri Işık’ın, yaptıkları telefon görüşmesinde konuyla ilgili kendisine teminat verdiğini belirten Carter, “Işık, hafta sonu yaşananların IŞİD’le mücadeleye verdikleri desteği etkilemeyeceği yönünde bana garanti verdi” dedi.

IŞİD karşıtı koalisyon üyesi 30 ülkeden savunma bakanlarının ABD'de bir araya geldiği toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Carter, Menbiç’teki hava saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğine dair iddiaların incelendiğini belirtti.

Toplantıya katılan ülkelerden bazılarının IŞİD karşıtı mücadeleye daha fazla katkı koymak istediğini kaydeden Savunma Bakanı, "Bugün devam eden ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçları konuşuyor ve ülkelerin verecekleri katkıyı detaylı olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

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İncirlik üssüabdnükleerIŞİDAshton CarterFikri Işık

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