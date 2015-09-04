ABD: İncirlik Üssü çevresinde yaşayan asker ve diplomat aileleri Türkiye'den ayrılabilir

ABD, İncirlik Üssü çevresinde yaşayan Amerikalı askerlerin ve Adana'daki Amerikan Konsolosluğu'nda görevli diplomatların ailelerinin Türkiye'den ayrılabileceklerini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu seçeneği sundukları kişilerin sayısının 900'e yakın olduğunu söyledi.

Türkiye'den ayrılmayı tercih eden asker ve diplomat ailelerinin masraflarını Amerikan yönetimi karşılayacak.

Washington'ın kararı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan asker ve diplomat ailelerini kapsamıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Adana'daki Amerikan Konsolosluğu'nun ise faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

'Tedbir amaçlı bir karar'

Gerek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, gerekse de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner kararlarının yeni bir durumdan kaynaklanmadığını ve sadece "tedbir amaçlı" olduğunu belirtti. Peter Cook, İncirlik'ten yürüttükleri operasyonların niteliğinin değiştiğine dikkat çekti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise son tavsiye kararının arkasında, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Amerikalı General Philip Breedlove'un olduğunu bildirdi.

Ajansın haberine göre, General Philip Breedlove IŞİD militanlarının İncirlik Üssü'ne saldırı düzenleme tehdidinde bulunmaları sonrası, asker ve diplomatların ailelerine Türkiye'den ayrılmalarının tavsiye edilmesini istedi. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da bu hafta planı onayladı.

AP'ye konuşan Amerikalı yetkililer, kararın Türkiye'nin diğer bölgelerindeki asker ve diplomat ailelerini kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.

Türkiye geçen ay Amerikan savaş uçaklarının İncirlik Üssü'nden Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombalamasına izin vermişti.

Türk savaş uçakları ilk kez 24 Ağustos'ta Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombalamış, 29 Ağustos'ta da ilk kez ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile birlikte Suriye'deki IŞİD mevzilerine saldırı düzenlemişti.