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15 Temmuz Darbe Girişimi

İncirlik Üssü açıldı

İncirlik Üssü'nün giriş çıkışlara kapatıldığı ve elektriğinin de kesildiği açıklanmıştı

17 Temmuz 2016 19:30

Darbe girişimi sırasında uçuşlara kapatılan Adana'daki İncirlik Hava Üssü tekrar açıldı. ABD Savunma Bakanlığı "IŞİD'e karşı operasyonlar devam ediyor" açıklaması yaptı.

ABD Konsolosluğu'ndan yapılan dün yapılan açıklamada, İncirlik Hava Üssü'nün uçuş trafiğinin durduğu ve üsse enerji verilmediği duyurulmuştu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise üssün yeniden açıldığı belirtildi. 

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Sözcüsü Peter Cook yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava sahasını ABD'ye yeniden açtığını ve İncirlik'ten IŞİD'e karşı operasyonların kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi. Cook, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

"Operasyonlar etkilenmedi"

 

"Türk müttefiklerimiz, kendileriyle kurduğumuz yakın koordinasyonun ardından savaş uçaklarımıza hava sahalarını yeniden açtılar. Bunun sonucunda,Türkiye'deki tüm hava üslerimizdeki IŞİD karşıtı hava operasyonları kaldığı yerden devam etmektedir. İncirlik'teki ABD tesisleri hâlâ kendi enerji kaynağı ile çalışmaktadır ancak yakında normal enerji kaynağının devreye girmesini umuyoruz. Üs operasyonları bu durumdan etkilenmemiştir."

İncirlik Hava Üssü'ndeki 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın isminin darbe girişimine karışması, İncirlik Hava Üssü'nden kalkan uçakların Ankara'da bombalama eylemine katıldığı ve tankerlerle yakıt ikmali yapıldığı iddiaları nedeniyle İncirlik Hava Üssü dün geçici olarak kapatılmıştı.

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