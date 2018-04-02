ABD imalat sektörü Mart'ta da güçlü büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – ABD’de ISM imalat endeksi Mart’ta 59.3 olarak gerçekleşti. ABD’de bugün açıklanan ISM imalat endeksi Mart ayında 59.3 düzeyine gelerek imalat sektörünün güçlendiğine işaret etti.

Arz Yönetimi Enstitütüsü (ISM) tarafından açıklanan verilere göre büyümesinin 18. ayına giren imalat sektörüne ilişkin endeksin bu ay 60.0 düzeyinde gelmesi bekleniyordu.

Açıklanan verilere göre inşaat harcamaları da piyasanın beklediğinden daha yavaş bir hızda arttı. ABD’de Mart ayında inşaat harcamaları yüzde 0.1 arttı. ABD Nüfus Sayım İdaresi’nden açıklanan endeks sektördeki işçi verileri, materyal, mühendislik işi, vergiler ve diğer maliyetleri de içeriyor.