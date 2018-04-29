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BBC Türkçe

ABD ilk kez kıtalararası füze savunma sistemi denemesi yaptı

Kuzey Kore'nin bu yılki dokuzuncu füze denemesinden bir gün sonra ABD de kıtalararası balistik füzelere karşı geliştirilen hava savunma sistemini test etti. İlk kez test edilen sistemin başarılı olduğu açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD, kıtalararası balistik füzeye karşı geliştirilen hava savunma sistemini ilk kez başarıyla test ettiğini açıkladı.

Füze Savunma Kurumu (MDA), karaya yerleştirilen bir önleme füzesinin California eyaletinde bulunan bir hava üssünden ateşlendiğini ve sahte bir balistik füzeyi havada başarıyla vurduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da bu denemenin Kuzey Kore ile tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleştirilmiş olmasına karşın uzun bir süredir planlandığını söyledi.

Kuzey Kore, Pazartesi gecesi sene başından bu yana dokuzuncu füze denemesini gerçekleştirdi.

MDA Direktörü Koramiral Jim Syring, bu denemeyi "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Syring, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu sistem, ülkemizin korunmasında hayati önem taşıyor ve bu deneme de çok gerçek bir tehdide karşı güçlü ve inandırıcı bir caydırıcılığa sahip olduğumuzu gösteriyor" dedi.

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