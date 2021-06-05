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Dünya

ABD ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs görüşmesi

05 Haziran 2021 00:14

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz, Yunanistan ile Türkiye ilişkileri, Kıbrıs ve ikili ilişkiler ele alındı.

Thanos DokosJake SullivanABDYunanistan
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