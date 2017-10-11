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Kültür-Sanat

ABD ile yaşanan vize krizine 'film' istisnası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çekimlerine başlanan 'Islamophobia' filmi için ABD'den gelecek oyunculara, vize yasağının uygulanmayacağı belirtildi

11 Ekim 2017 18:27

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da çekimlerine başlanan \'Islamophobia\' filmi için ABD\'den gelecek oyunculara, vize yasağının uygulanmayacağı belirtildi.
Bosna\'da dünyaya gelen ve babası Hristiyanlar tarafından öldürülen 6 yaşındaki Omar\'ın Müslüman olan annesiyle Avrupa\'ya göçü ve burada \'İslamofobi\' üzerine yaşadıkları zorlu hayatın konu edildiği \'Islamophobia\' filminin çekimlerine başlandı. Yönetmenliğini Ömer Sarıkaya\'nın yaptığı filmde, aralarında Jean-Claude Van Damme, Adam Dormi, Hripsime Sargsyan, Julia Helbich gibi önemli oyuncular maddi karşılık beklemeden gönüllü rol alıyor. Filmin tamamına yakını Antalya\'nın tarihi ve turistik yerlerine kurulan setlerde çekilecek. İlk çekim için Cumhuriyet Meydanı\'nda çalışmalar başladı.
ABD İLE YAŞANAN VİZE KRİZİNE BİR İSTİSNA
Sabah erken saatlerde set hazırlıklarını yakından takip eden Yönetmen Ömer Sarıkaya, bu çalışmanın bir uluslararası toplumsal barış, bağış ve yardımlaşma filmi olduğunu söyledi. Gösterilerde elde edilen gelirin tamamının uluslararası alanda yardıma muhtaç insanlara aktarılacağını belirten Sarıkaya, \"Geliri ağırlıklı olarak UNICEF\'e gidecek. Dünya starları buraya gelecek. 18 Ekim gibi Jean-Claude Van Damme gelecek. Robert De Niro gelebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor. Adam Dormi, Hripsime Sargsyan, Julia Helbich gibi önemli isimler başrollerde yer alacak. ABD ile Türkiye arasında bir sıkıntı var şu an. Ben dün Başbakan Binali Yıldırım\'ın danışmanıyla görüştüm. Bu misafirlerimizin film için Türkiye\'ye ve Antalya\'ya gelmelerinde yardımcı olabileceklerini söylediler. Vizeyle ilgili bir sorun olmayacağını düşünüyoruz\" dedi.
TURİSTLER RAHATSIZ OLMASIN DİYE SİLAH VE PATLAMA EFEKTLERİ OLMAYACAK
Filmin çoğunluğunun Antalya\'nın doğal güzellikleri ve tarihi mekânlarında çekileceğini belirten Sarıkaya, ayrıca kentin genel ahengine zarar vermemek ve filmin ana konusuna ters düşmemesi için silah ve patlama seslerinin kullanılmayacağını, bu ihtiyacı bilgisayar yardımıyla çözeceklerini belirtti. Sarıkaya şunları söyledi:
\"Filmin yüzde 85\'i Antalya\'da, kalan kısmı Rotterdam ve Saraybosna\'da çekilecek. Sahnelerimizde silah kullanılmayacak. Kötü bir algı oluşturmamak adına Antalya\'daki turistleri rahatsız etmemek için patlama ve silah sesleri olmayacak. Bunları efekt ile bilgisayarda yapacağız. \'Her Müslüman terörist değildir\' mesajını vereceğiz. Günübirlik de olsa önemli misafirlerimiz gelecek. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden ciddi destek aldık. Oyuncuların konaklamasına kadar her ihtiyacımız karşılanıyor.\"

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