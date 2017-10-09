ABD ile vize sorunu: Dolar ve euro çıkışta, borsa düşüşte

(Piyasa gelişmeleri ve yorum eklendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye\'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla, dolar ve euro tırmanışa geçerken, hisse senetleri güne büyük kayıpla başladı.

ABD Büyükelçiliği\'nin, vize hizmetlerinin askıya alınmasına ilişkin kararının hemen ardından dolar 3.78 lira ile Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine çıkarken, euro da 4.4453 lira ile yeni tarihi rekor düzeye yükseldi.

Liranın yüzde 4.0 dolayında kayıp yaşamasına neden olan sert tırmanışların ardından, yeni günün ilk işlemlerinde 3.68 - 3.69 lira aralığına çekilen dolar, daha sonra yeniden 3.70 liranın üzerine yükseldi ve 3.71 - 3.72 lira aralığında hareket etmeye başladı. Euro da 4.36 - 4.37 lira aralığına çekildi.

Güne yüzde 3.66 düşüşle 100 bin 324 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi\'nin kayıpları kısa sürede yüzde 4.67\'ye çıktı ve Endeks 99 bin 271 puana kadar geriledi. Gün içinde yeniden yükseliş gösteren Borsa İstanbul Endeksi yüzde 3.21 düşüşle 100 bin 799 düzeyine yükseldi.

ABD fırtınası ile kış gelir mi?

İş Yatırım\'ın \"ABD fırtınası ile kış gelir mi?\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Haftaya ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı vize krizi ile başlıyoruz\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Başkonsolosluk görevlisi Topuz’un tutuklanmasının ardından ABD’nin göçmenler dışındaki Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurması üzerine Türkiye de ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

\"Pazar akşamı patlak veren vize krizinin ardından ilk piyasa tepkisi Asya piyasalarında Türk lirasının yüzde 2.6 değer kaybetmesi olarak görüldü.

\"15 Temmuz darbe girişimi sonrası en sert değer kaybı ile avro-dolar döviz sepeti tarihi zirvesini test ediyor.

\"Türk lirasındaki değer kaybı kalıcı olursa enflasyondan şirketlerin döviz borcuna kadar bir dizi olumsuz yansıması olacak.

\"Geçen hafta DXY dolar endeksindeki yükseliş sonrası bir fırtına ile kış gelmez dedik. Ama ABD ve Türkiye’nin kapıları kapatması sonrası durum değişti.\"