ABD ile Rusya, New START düğümünü çözmeye yakın

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ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ın (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) uzatılması için uzun süredir devam eden müzakerelerdeki açmazın çözülmesinin yakın olduğu belirtildi. ABD'li yetkililer Moskova'nın taviz verebileceğini açıklamasının ardından en yakın zamanda Rus diplomatlarla masaya oturmak istediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin silah geliştirmeyi bir yıl süreyle durdurma talebini kabul edebileceklerini durudu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da, "Rusya'nın nükleer silah kontrolü konusunda ilerleme kaydetme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. ABD anlaşmayı bitirmek için hemen toplanmaya hazırdır. Rusya'nın da diplomatlarını aynı yetkiyi vermesini istiyoruz" dedi.

Şu ana kadar iki taraf da anlaşmanın uzatılmasını istediğini belirtse de ortak zemin bulmakta zorlandı. New START, yeni bir anlaşmaya varılmaması durumunda 2021'in Şubat ayında sona erecek. Bahsi geçen anlaşma ABD ile Rusya'nın konumlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağı sayısını sınırlandırıyor.

ABD anlaşmaya Çin'in eklenmesini ve yeni türde silahların New START kapsamına alınmasını isterken, Rusya anlaşmanın aynı şartlarla uzatılmasını istiyordu. Müzakerelerde taraflar birbirlerinin taleplerini reddetti.