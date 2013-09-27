ABD ile Rusya kimyasal temizlikte uzlaştı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ile anlaşmaya vardıklarını açıklarken, uzlaşılan metinde yaptırım olduğunu ima eden açıklama ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power’dan geldi. Power, "Metin hukuki olarak Suriye rejimini bağlıyor" derken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Anlaştık" dedi ancak ayrıntı vermedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin, Suriye'nin kimyasal silahlarının imhasını düzenleyecek bir karar tasarısı üzerinde uzun süredir müzakere yürütüyordu.

Suriye politikasında iki ucu temsil eden Rusya ile ABD, karar metninde anlaşmaya vardı. Tasarının önümüzdeki saatlerde BMGK’nın 15 üyesine sunulması beklenirken, bu oturumda oylama olması beklenmiyor.

BMGK 2011’den bu yana çıkardığı tek kararla ilgili, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mark L. Grant da Twitter hesabından, 'bağlayıcı ve zorlayıcı' ifadesini kullandı.