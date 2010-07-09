ABD ile Rusya arasında casus takası

T24 - ABD'de Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle mehkeme önüne çıkarılan 10 kişi suçlarını itiraf etti. Bu 10 kişi, Batı adına casusluk yaptıkları iddiasıyla Rusya'nın elinde bulunan 4 kişi ile takas edilecek.



ABD'de Rusya hesabına casusluk yaptıkları gerekçesiyle New York'ta mahkeme önüne çıkarılan 10 sanık suçlarını kabul ederek, mahkeme ile anlaşma yoluna gitti.



Bu gelişmeden sonra, iki ülke Soğuk Savaş sonrasının en büyük casusluk takasını gerçekleştirecek.



Federal yargıç Kimba Wood, suçlarını kabul eden sanıkların sınır dışı edilmesine karar verirken, sanıkların birkaç saat içerisinde Soğuk Savaş sonrasının en büyük casus takası çerçevesinde ABD'den gönderilmeleri bekleniyor.



ABD Adalet Bakanlığı da yaptığı açıklamada, New York'taki casusluk olayı çerçevesinde Rusya'nın da "Batılı istihbarat servisleriyle temas kurarak vatana ihanet etmekten" mahkum edilmiş olan 4 kişiyi serbest bırakacağını açıkladı.



Rusya'nın serbest bırakacağı kişilerin isimleri hakkında bilgi verilmedi.





Bir casus Viyana'ya götürüldü



Öte yandan, Rusya'da casusluk suçlamasıyla uzun süredir hapiste bulunan İgor Sutyagin'in takas amacıyla Viyana'ya götürüldüğü ileri sürüldü. Sutyagin'in Viyana'dan da Londra'ya götürüleceği ileri sürüldü.



Rusya'nın İnterfaks ajansının haberine göre insan hakları aktivistleri, Sutyagin'in Viyana'ya gittiğini belirtti. Aktivist Ernst Chorny da Reuters'a yaptığı açıklamada, Sutyagin'in babasının da bu yönde kesinleşmemiş bilgiler geldiğini söylediğini belirtti.



Aile, Sutyagin'in 11 kişiden biriyle değiştirilmesinin planlandığının kendilerine iletildiğini ifade etti.



Rusya ve ABD yetkilileri, Sutyagin'in Viyana'ya getirildiği iddiasına ilişkin bilgi vermekten kaçındı.





