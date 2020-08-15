ABD ile Polonya yeni savunma anlaşması imzaladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Polonya ile, Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmının buraya konuşlanmasını öngören yeni bir savunma iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla NATO üyesi Polonya'daki Amerikan askeri sayısı yaklaşık 1000 artarak 5 bin 500 civarına yükselecek.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkedeki Amerikan askeri sayısının, geçerli bir tehdit karşısında, hızla 20 bine kadar çıkarılabileceğini açıkladı.

Genişletilmiş Savunma İş birliği Anlaşması (EDCA) bugün Varşova'da Pompeo ve Blaszczak tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda "Bu, olası bir tehdit durumunda askerlerimizin kol kola duracağına dair genişletilmiş bir garanti. Aynı zamanda Avrupa'nın bu bölgesindeki diğer ülkelerin de güvenliğini artıran bir anlaşma" diye konuştu.

Anlaşma kapsamında ABD ordusunun beşinci kolordusunun da ana karargahı Almanya'dan Polonya'ya taşınacak.

ABD ile Avrupa arasında "savunma harcaması" anlaşmazlığı

ABD geçen ay, Almanya'daki yaklaşık 38 bin askerinden 12 binini, "Avrupa'da yeni stratejik konumlanma" kapsamında buradan çekeceğini açıklamıştı.

Çekilecek askerlerin yaklaşık 6 bin 400'ü ABD'ye geri dönerken, geri kalanı İtalya, Polonya ve Belçika'ya gönderilecek.

ABD Başkanı Donald Trump bu adımı, NATO'ya yeterince katkı yapmamakla suçladığı Almanya'ya bir cevap olarak attıklarını belirtmişti.

Trump uzun zamandır, Avrupa ülkelerinin NATO'ya daha fazla maddi destek vermesi gerektiğini savunuyordu. 2018'deki NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump üye ülkelerin savunma harcamalarını milli gelirlerinin yüzde 4'üne çıkarmaları gerektiğini söylemişti.

Birliğin şu anki hedefi ise üye ülkelerin 2024'e kadar NATO bütçesine yaptıkları katkıyı gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'sine çıkarması.

Almanya henüz bu hedefi karşılamıyor.

Alman yetkililer ABD'nin ülkeden asker çekme adımını eleştirerek, bunun NATO'yu zayıflatıp Rusya'yı yüreklendireceğini savunmuştu.

Polonya 1999'da NATO üyesi olmuştu.