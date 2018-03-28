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Dünya

ABD ile Menbiç görüşmelerinin tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 30 Mart'ta ABD'ye gidecek

28 Mart 2018 15:12

Türkiye'nin PYD tarafından boşaltılmasının istendiği Menbiç konusunda ABD ile yapılacak görüşmelerin tarihi belli oldu. 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 30 Mart'ta ABD'ye gidecek.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın ABD Dışişleri Bakan yardımcısı John J. Sullivan  ile görüşmesi bekleniyor. 

Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Müsteşarımızın Vaşington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan’la yapacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, ayrıca 8-9 Mart 2018 tarihlerinde Vaşington’da düzenlenen Çalışma Grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi öngörülmektedir."

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