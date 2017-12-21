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Dünya

"ABD ile kavga çıkarmanın faydası yok" diyen Bahreyn, BM'deki Kudüs oylamasında kabul oyu verdi

Trump, Kudüs tasarısını kabul eden ülkelere finansal desteği çekme tehdidinde bulunmuştu

21 Aralık 2017 21:46

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanacak olan Kudüs'ün statüsü hakkındaki toplantıya saatler kala Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife sosyal medya hesabından dikkat çeken bir tweet paylaştı.

Bakan Al Halife, "Dinci-Faşist İslam Cumhuriyeti (İran) tehlikesine karşı birlikte savaştığımız bir dönemde ABD ile tali bir mesele (oylama) için kavga çıkarmanın hiç bir faydası yok" ifadelerini kullandı. 

Hürriyet'in haberine göre, Bahreynli Bakanın tartışmalı tweeti, sosyal medyada Bahreyn'in Kudüs oylaması ile ilgili oyunun rengini belli ettiği yorumlarına sebep oldu. Ancak BM Genel Kurulu'nda Kudüs'ün statüsünün belirlenmesini öngören ve ülkelere Kudüs'te büyükelçilik açmama çağrısında bulunulan tasarının oylamasında Bahreyn de kabul oyu veren ülkeler arasında yer aldı. 

Trump'tan tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulunmuştu. Trump, "Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar alıyorlar bizden, sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Oylamayı iyi izliyoruz, kaydedeceğiz." demişti. 

 

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