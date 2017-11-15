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Dünya

“ABD ile ilişkilerimiz soğuk savaş döneminden daha kötü”

 Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Kasım (DHA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin şu anki halinin “Soğuk Savaş” döneminden daha kötü olduğunu belirtti

15 Kasım 2017 12:56

 Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Kasım (DHA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin şu anki halinin “Soğuk Savaş” döneminden daha kötü olduğunu belirtti.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde Medvedev, ABD ile SSCB arasındaki ilişkilerin 1970 ve 1980’li yıllardaki halini oldukça iyi hatırladığını söyledi ve ekledi, ”Açıkçası ilişkilerimizin o dönemden daha kötü olduğundan emin değilim. Eskiden ABD’nin düşmanı olan ülkelere karşı yaptırımların uygulanmasına ilişkin yasalar yoktu. Şu an böyle bir yasa var, yasada belirtilen kavramların anlamı da belli. Washington Moskova’yı birçok konuda işbirliğine çağırırken bu tür kararlarla bizi sadece rakibi olarak değil, düşman olarak nitelendiriyor.”

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