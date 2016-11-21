ABD ile iade krizi; Türkiye Zeugma mozaiğinin kayıp parçalarını istedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zeugma Mozaik Müzesi’nin bin 800 yıllık gözdesi ‘Çingene Kızı’nın kayıp parçaları için harekete geçti.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Gaziantep'ki dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olan Zeugma’nın en nadide parçası olan ve Milat’tan sonra 2’nci yüzyılın sonuna tarihlenen Maenad Mozaiği’nin (Çingene Kızı) kenar bordürleri 2012’de ABD’den çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin Ohio Eyaleti’ndeki Bowling Green Devlet Üniversitesi’nin Wolfe Sanat Merkezi’nde sergilendiğini belirledi.

"Yeterli görmedi"

Bu tespit üzerine üniversite yönetimiyle iletişime geçen bakanlık, mozaiklerin Türkiye kökenli olduğunu ispatlayan bilimsel raporlar gönderdi.

Ancak üniversite, bakanlığın raporunu ‘yeterli’ görmedi ve mozaiklerin yurtdışına yasadışı olarak çıkarıldığını ispatlayan doküman sunulmasını istedi.

Bakanlık, 4 yıldır üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerden bir netice alınamaması üzerine eserlerin iadesi için konunun UNESCO nezdinde gündeme getirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı’ndan talepte bulundu.

Kaçakçılar çaldı

Çingene Kızı mozaiği, Maenad Villası’nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait taban mozaiğinin kaçakçılardan geriye kalan parçaları arasında bulundu. Boyu 78, eni 52 cm olan mozaikte kadın figürü sağına doğru bakıyor.

Kabarık saçları ortadan ikiye ayrılmış ve ensesinden bir eşarpla bağlanmış kadının kulaklarında iç içe geçmiş iri halka küpe bulunuyor.

Bu nedenle ilk bulunduğunda Çingene Kızı olarak adlandırılan kadın tasvirinin yer aldığı dikdörtgen paneldeki mozaik taban, büyük ölçüde tahribata uğramış, figürlerin çoğu eski eser kaçakçıları tarafından çalınmış.