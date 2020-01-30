ABD ile gerilim, İran'daki bayrak fabrikasına yaradı

T24 Dış haberleri

2020'nin ilk günleri itibariyle İran'ın ile ABD arasındaki gerilimin tekrar tırmanması sonucunda ülkenin en büyük bayrak fabrikası çok kârlı bir ay geçirdi.

Reuters'ın haberine göre Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'da batı karşıtı eylemler artış gösterdi, bu sebeple fabrikanın ürettiği ABD, Britanya ve İsrail bayraklarına da talep arttı.

Devletin düzenlediği büyük mitinglerde sıklıkla bu üç ülkenin bayrağı yakılıyor.

Ülkenin en büyüğü olan Diba Parçam isimli bayrak fabrikası en yoğun aylarında yaklaşık 2 bin ABD ve İsrail bayrağı üretiyor. Farbrikanın sahibi, Britanya merkezli ajansa yaptığı açıklamalarda, "Bizim Britanya, İsrail ve ABD halklarıyla bir problemimiz yok. Bizim problemimiz onları yönetenlerle. Başkanlarının yanlış politikalarıyla" dedi.

İsmini paylaşmak istemeyen bir kalite kontrol müdürü ise, "Süleymani'nin öldürülmesi gibi korkak hamlelere baktığımızda bayrağın yakılması hiçbir şey değil" diye konuştu.