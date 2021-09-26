ABD ile anlaşma sonrası Kanada'daki ev hapsi sona eren Huawei’nin Mali İşler Direktörü, Çin'e döndü; kutlamalarla karşılandı

Kanada’da neredeyse üç yıl boyunca ev hapsinde kalan ve ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma sonucu serbest bırakılan Huawei Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, Çin’de kutlamalarla karşılandı.

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı. Meng'in gözaltına alınmasının ardından Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor, casusluk yaptıkları iddiası ile Çin'de cezaevine konmuştu. Anlaşma sonrası, Çin'de cezaevinde olan Kanadalı iş adamları da serbest bırakıldı.

Meng’in ev hapsine alınması ABD-Çin ve Kanada arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın federal mahkemede yargılama için 2022 sonunu işaret etmesi üzerine Meng, Çin’e döndü.

Meng, Huawei’nin merkezinin bulunduğu, Çin’in Shenzhen şehrine gitti. 100’den fazla insanın karşılamak için toplandığı Meng “Eve döndüğüm için çok mutluyum” dedi.

Meng, “Bu süre boyunca Komünist Parti’nin, ana vatanın ve halkın şefkat ve sıcaklığını hissetmediğim tek bir an olmadı. Başkan Şi, her Çin vatandaşının güvenliğini önemsiyor” dedi.