“ABD, IKBY referandumunu tanımıyor”

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Twitter üzerinden, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ABD’nin 25 Eylül tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından gerçekleştirilen referandumu tanımamakta olduğu açıklamasını paylaştı.

Yapılan açıklamada, “Oylama süreci ve sonuçları meşruluktan uzaktır ve ABD birleşik, federal, demokratik, refah içinde bir Irak’ı desteklemeyi sürdürmektedir.

Bu tek taraflı adımın olası olumsuz sonuçlarına ilişkin endişemiz sürmektedir. Referandumdan önce ABD, bölgedeki Kürt halkının istikrar ve refahının teşvik edilmesi ve daha verimli bir çevre oluşturulması için hem IKBY, hem de Bağdat merkezi hükümetiyle çalışmalarda bulunmuştur. En nihayetinde, bu referandumda olduğu gibi tek taraflı tedbirlerle ulaşılamaz.

ABD, karşılıklı suçlamalar ve eylem tehditlerinin seslendirilmesine bir son verilmesi ve itidal çağrısında bulunmaktadır. ABD, Iraklı Kürt makamları merkezi hükümetin anayasayla belirlenen yetkisine saygı duymaya ve merkezi hükümeti de tehditleri ve hatta güç kullanımı imasını bırakmaya davet etmektedir. ABD, Irak’ın komşuları dâhil bütün tarafları, tek tarafları eylemler ve güç kullanımından vazgeçirmeye çağırmaktadır.

IŞİD ile mücadele henüz bitmemiştir ve radikal gruplar istikrarsızlık ve ihtilafları kullanmaya çalışmaktadır. Iraklı partnerlerimizi, IŞİD’i bertaraf etmeye odaklanmaya çağırıyoruz.

ABD, bütün Irak halkına daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla, bütün tarafları yapıcı bir diyalog içine girmeye teşvik ediyor.” denildi.